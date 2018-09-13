إلى المصابين بأمراض الكِلى.. الكافيين مفيد لكم

أكّدت نتائج دراسة جديدة أنّ تناول مشروبات الكافيين يمكن أن يقلل خطر الوفاة بأمراض الكلى المزمنة لدى المصابين بها، كما تساعد على إفراز أكسيد النتريك الذي يحسن من وظائف الأوعية الدموية، ويُعتقد أن ذلك مصدر الفائدة التي تعود على المريض عند استهلاكه.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة “نيفرولوجي ترانسبلانتيشن” المتخصصة في زراعة الكلى، مُظهرةً أن استهلاك مشروبات الكافيين يقلل من خطر الوفاة بين مرضى الكلى، وهو خطر يرتفع بسبب هذه النوعية من الأمراض.

ولفت البروفيسور ميغيل فييرا، المشرف على الدراسة من مستشفى لشبونة، إلى أنّه تبين أن لتناول الكافيين فائدة صحية للمصابين بأمراض مزمنة في الكلى، حتى بعد أخذ عوامل أخرى في الاعتبار مثل التدخين والوزن والنظام الغذائي.