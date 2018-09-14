احذروا إدمان المشروبات الغازية لهذه الأسباب!

تحتوي المشروبات الغازية على كميات كبيرة من السكر، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الغلوكوز في الدم، ومن ثم خطورة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. عدا عن أمراض أخرى أبرزها:

الإصابة بالسكري

إن استمرار استهلاك السكر بشكل يومي يزيد من فرصة الإصابة بالسكري من النوع الأول والثاني، كما يعمل على إطعام البكتيريا في الفم، والتي بدورها تعمل على كسر السكر؛ فتُنتج حمضاً ثانوياً يعمل على تآكل مينا الأسنان، وزيادة خطر الإصابة بالتسوس.

زيادة الوزن

الطاقة التي تدخل الجسم وتكون أعلى من الطاقة المصروفة تعتبر من المبادئ الرئيسة لزيادة الوزن؛ فاستهلاك علبة يومياً لمدة 4 أسابيع كفيلة بتزويد الجسم 3920 كالوري غير محروقة، فترفع الوزن 500 غرام. أما استهلاك علبة يومياً لمدة سنة تزيد الوزن من 5 – 6 كيلوغرامات بالإضافة إلى زيادة الرغبة الذاتية للسكريات.

استنزاف الكالسيوم

يُعدّ الكالسيوم من العناصر الأساسية لقوة العظام والأسنان، ولكن احتواء المشروبات الغازية على نسبة عالية من حمض الستريك وحمض الفسفور يعمل على استنزاف الكالسيوم من العظام والأسنان، ويقلل من امتصاصها جراء الاستهلاك المستمر للمشروبات الغازية؛ ما يُضعف تطور العظام، ويؤدي إلى ترققها.