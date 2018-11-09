حلّ بسيط يجنبك نوبات القلب “القاتلة”

نشر باحثون من جامعة تورنتو دراسة في مجلة “نيو إنغلند” الطبية تربط بين النوبات القلبية والإنفلونزا، لتظهر أن حقنة الإنفلوانزا قد تدر فوائدا كثيرة قد تصل لتجنب نوبات القلب “القاتلة”.

وفحصت الدراسة، التي أجراها، جيفري كوونغ، وزملاؤه على حوالي 20 ألف مريض مصابين بالإنفلونزا.

واكتشفوا أن خطر حدوث أزمة قلبية يزيد بنسبة 600 بالمئة في غضون أسبوع من عدوى الأنفلونزا، في حين أن الخطر يرتفع مع التهابات الجهاز التنفسي الأخرى، التي تتضاعف عند الإصابة بالإنفلونزا.

واكتشف العلماء أن الإنفلونزا تعرض المصاب لخطر الإصابة بالأزمات القلبية.

فما الذي يمكن عمله لحماية القلب؟ اتضح أن شيئا بسيطا مثل اللقاح المضاد للأنفلونزا قد يعمل “كواقٍ” متكامل للقلب.

وفي دراسة أخرى، قام باحثون من المعهد الوطني للأمراض المعدية وفحص الأمراض في تايوان بفحص السجلات الطبية لـ 80 ألف مريض مسن على مدار 13 عامًا.

ووجدت هذه الدراسة أن التطعيم السنوي ضد الإنفلونزا قلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 20 بالمئة وقدم حماية مماثلة ضد السكتات الدماغية.

ولا تقلل حقنة الأنفلونزا من خطر حدوث النوبات القلبية فقط، فهي تحمي كذلك المرضى، الذين يعانون بالفعل من أمراض القلب، قبل الإصابة بالإنفلونزا.