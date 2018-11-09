دراسة مفاجئة.. أيهما أفضل المشي أم الركض؟

يقع الأشخاص الذين يسعون إلى خسارة الوزن في حيرة من أمرهم، فهل ينبغي عليهم السير أو الركض لحرق عدد أكبر من السعرات الحرارية؟

أجرى باحثون من جامعة كاليفورنيا تجربة شارك فيها 15 امرأة و15 رجلاً، وكان متوسط وزن المشاركين 70 كغم، وقد طُلب منهم الركض لمسافة ميل في يوم، ثم المشي في اليوم التالي المسافة نفسها. وكان متوسط زمن الركض 10 دقائق، بينما بلغ متوسط زمن المشي 18:30 دقيقة.

وأظهرت النتائج أن الجسم يحرق بالمشي 4.7 سعرة حرارية في الدقيقة، بينما يحرق بالركض 11.25 سعرة في الدقيقة. في المقابل، بيّنت النتائج أنّه إذا تساوت المسافة لا يكون الفرق كبيراً.

وأضاف الباحثون أنّه على الرغم من أن عدد السعرات التي يحرقها الجسم خلال السير يفوق الركض، إلا أن السعرات التي يفقدها الجسم خلال المشي ليست قليلة إذا تم تخصيص الوقت الكافي لقطع المسافة نفسها.