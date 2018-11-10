إشربوا هذه العشبة واخسروا الوزن!

يعتبر الكركديه، وهو عبارة عن أعشاب تُستخدم منذ قرون عديدة، من المشروبات الصحية البديلة للمشروبات الغازية، إذ يمكن تناوله بارداً أو دافئاً.

ويمتاز الكركديه بأنه منخفض السعرات الحرارية أنّ هناك أدلة على أنّ يساعد على خسارة الوزن وخفض الكولسترول وضغط الدم المرتفع. وفي السياق نفسه، وجدت دراسة أن تناول الكركديه يومياً لمدة 12 أسبوعاً يساعد على خفض الوزن وتقليل محيط الخصر.

ولا ينبغي، إذا كنت تشرب الكركيده لخسارة الوزن أن تضيف إليه السكر، وإذا كنت لا تستسيغه من دون تحليه لا تستخدم أكثر من ملعقة سكر أو عسل واحدة.

في المقابل، يجب على المرأة التي تخطط للحمل ألا تشرب الكركديه، خاصة جذوره لأنها تزيد إنتاج هرمون الاستروجين، ما من شأنه أن يؤثر على دورة الخصوبة.

يُشار إلى أنّ الكركديه لا يناسب الحوامل.