هذا ما عليكم تناوله بعد ممارسة التمارين الرياضية

تُعدّ التمارين الرياضية وسيلة صحيّة لفقدان الوزن وأكثرها فعاليّة في منح الجسم المظهر الصحي والسليم. ومن الشائع الاعتقاد بأن الامتناع عن تناول المأكولات بعد ممارسة التمارين سلوك ملائم لعدم استهلاك ما يُعيد السعرات الحرارية التي تم حرقها في النادي الرياضي.

لكن التخلّص من الدهون وبناء العضلات يتطلّب في الواقع اتباع مجموعة نصائح، تُبيّن ما هي الأطعمة المناسبة لما بعد التمارين الرياضية، والتي تلعب دورًا هي أيضًا في تحقيق غاية من يودّون الحصول على الجسم الرشيق.

في هذا السياق، هناك أربعة أطعمة مفيدة بعد ممارسة التمارين الرياضية؛ منها البيض الذي يحتوي على كمية كبيرة من البروتين الذي يحافظ على قوة العضلات، والمكسرات التي تعدّ من الأغذية الغنيّة بالبروتينات سهلة الامتصاص والجيدة لبناء العضلات، وأيضاً الموز إذ يسهم في استرجاع قوة العضلات المتضررة بعد التمرين لاحتوائه على البوتاسيوم بكثرة، والأناناس حيث تساعد مضادات الالتهاب فيه على التعافي من الإصابات الناجمة عن الرياضة.

كما من المفيد تناول البيض المخفوق، ولوح بروتين، وتفاح وزبدة الفستق، والسلمون والتونة، واللبن اليوناني مع الفاكهة.

ويشجّع البعض على تناول 10-20 غرامات من البروتين، وخضروات تحتوي على الكربوهيدرات، والسوائل كالماء.. بعد الفراغ من تمرينهم المعتاد.