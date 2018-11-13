ان إلتهاب أوتار الكتف من أكثر أمراض المفاصل والعظام المنتشرة وخاصةً مع تقدم العمر، ويؤدي إلى صعوبة الممارسات الحياتية اليومية بالإضافة إلى العديد من المضاعفات، ولذلك سنخبرك بأسباب هذه المشكلة الصحية وكيفية علاجها.

ما هو إلتهاب أوتار الكتف؟

هو حدوث إلتهاب في الرابط الأساسي بين العظام وعضلات الكتف، وينتج عن هذا الإلتهاب الام شديدة ولا تحتمل، وخاصةً عند تحريك الكتف.

أسباب إلتهاب أوتار الكتف

تتعدد الأسباب التي تؤدي لحدوث هذا الإلتهاب، وتشمل:

التقدم في السن: حيث أن العظام والعضلات تصبح أكثر ضعفاً كلما تقدم العمر، ومع عدم وجود مرونة في المفاصل يمكن أن يحدث هذا الإلتهاب.

قلة ممارسة الأنشطة: للنشاط البدني أهمية في مرونة العظام وعدم تصلبها، ولذلك تزداد فرص الإصابة بمثل هذه الإلتهابات لدى الأشخاص الذين لا يمارسوا أي أنشطة بدنية.

تحركات عنيفة: فالحركات المفاجئة القاسية يمكن أن تؤدي إلى حدوث الإلتهاب في أوتار الكتف، وكذلك ممارسة بعض الرياضات العنيفة التي تستدعي تحريكه بقوة.

عادات يومية خاطئة: مثل النوم أو التحرك بشكل خاطيء، وكذلك حمل أوزان ثقيلة بطريقة غير صحيحة، بالإضافة للتعرض إلى تيار الهواء البارد بشكل مفاجيء.

أعراض إلتهاب أوتار الكتف

تتمثل أعراض إلتهاب أوتار الكتف في:

الام في الكتف: بحيث يصعب تحريكه، وقد تصل الالام إلى عظام الصدر وعظام الظهر، وتشتد الالام بمرور الوقت، وتزداد هذه الالام بعد الإستيقاظ من النوم.

تورم في الكتف: يمكن ملاحظة وجود تورم في الكتف وليس الام فقط وفقاً للمرحلة التي وصلت إليها الحالة.

صعوبة حمل الأشياء: أو القيام برفعها لأن هذا يسبب الام شديدة، فيكون هناك قيود في تحريك الكتف لا يمكن تخطيها.

تيبس مفصل الكتف: وهذا في مرحلة تالية للالام في الكتف، فيعيق ممارسة الحياة بصورة طبيعية بسبب صعوبة تحريكه.

صوت طقطقة عند تحريك الذراع: وذلك نتيجة حدوث التيبس، فمع محاولة تحريكه الشاقة يصدر بعض أصوات الطقطقة.

علاج إلتهاب أوتار الكتف

يتضمن علاج إلتهاب أوتار الكتف مجموعة من الأساليب العلاجية سواء في المنزل أو عند الطبيب.

علاج طبي

إليك طرق العلاج التي تكون عن طريق الطبيب:

تناول مضادات الإلتهابات: ومسكنات تساعد في تخفيف التيبس والتخلص من الالام التي تعيق تحريك الإلتهابات، ويمكن أن يصف الطبيب بعض المراهم التي يتم وضعها على منطقة الإصابة لتخفيف الالام.

حقن في الوتر: تساعد في تقليل الالام والحد من الإلتهابات، ويتم اللجوء إليها في حالة عدم نجاح الأدوية في علاج المشكلة.

العلاج الطبيعي: من خلال جلسات وتمارين لتحريك المفاصل بطريقة صحيحة تساعد في إستعادة مرونتها وتقوية الأوتار.

التدخل الجراحي: وذلك في حالة حدوث تمزق في الوتر ولا علاج له من دون جراحة.

علاج منزلي

كما أن هناك بعض الإجراءات الوقائية والعلاجية التي يمكن القيام بها في المنزل، وهي:

إلتزام راحة المنطقة المصابة بالإلتهاب: فالضغط عليها سيزيد من الالام والإلتهابات، ويجب إراحتها لحين التعافي من المشكلة.

رفع الكتف المصاب على وسادة أثناء النوم: فهذا يساعد في تنشيط الدورة الدموية وتقليل حدوث الإلتهابات.

وضع كمادات باردة على منطقة الإصابة: حيث أن هذا يخفف من الإلتهابات بشكل كبير ويمنع حدوث التيبس.

تجنب الممارسات والحركات المفاجئة: فهذه التصرفات الخاطئة سوف تسبب حدوث مضاعفات وتفاقم للمشكلة.

الحفاظ على مرونة الجسم: فكلما بقى الجسم دون حركة، كلما زادت فرص الإصابة بالإلتهابات والالام الشديدة.