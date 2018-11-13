متى تشكل الكحة خطراً على صحتك؟

يستمر في الطبيعي متوسط السعال ما بين أسبوعين و3 أسابيع ولا يسبب عادة أي ضرر جسدي خطير، ولكن احذر عندما يتحول السعال إلى سعال عنيف.

السعال هو الطرد السريع للهواء من الرئتين لتطهير الحلق والقصبة الهوائية من المخاط والجزيئات الغريبة والسوائل والميكروبات ومختلف المهيجات.

وفقا لموقع ” Health24 ” فإن السعال يمكن أن يؤثر أحيانًا على صحتك بطرق غير متوقعة، وبصرف النظر عن الإشارة إلى أمراض مثل السل وبعض أنواع السرطان ، فإن السعال المزمن يمكن أن يسبب إحراجًا اجتماعيًا، ويتداخل مع أنماط النوم، فضلاً عن التسبب في الصداع وسلس البول.

كيف يؤثر السعال العنيف على الصحة

السعال العنيف والمستمر يمكن أن يسبب تلفًا “بنيويًا” لجسمك:

1. آلام العضلات

يمكن أن يؤدي السعال المستمر إلى آلام عضلية مزمنة، ففي كل مرة يكون لديك نوبة سعال، يتم توليد ضغط قوي، والذي يمكن أن يجهد العضلات ويسبب الألم.

2. تصدع الأضلاع

الكسور الضلعية الناجمة عن السعال المزمن تحدث بشكل رئيسي في النساء، وتتأثر في الغالب الأضلاع الوسطى على طول الجانب. انخفاض كثافة العظام هو أحد عوامل الخطر، ولكن يمكن أن يحدث كسور في الأضلاع الناجمة عن السعال أيضا في الأشخاص ذوي كثافة العظام العادية.

3. تلف الأوعية الدموية الصغيرة

تسبب نوبات السعال العنيفة أن تنفجر الأوعية الدموية الدقيقة (في فتحة الشرج والأنف ، على سبيل المثال) ، مما يؤدي إلى النزيف.

4. تمزق الحجاب الحاجز

أثناء حركات التنفس، يتم دفع الحجاب الحاجز للأعلى بينما يتم دفع الأضلاع من الداخل إلى الاتجاه الهابط، يمكن أن يؤدي هذا الإجراء المتعارض في بعض الأحيان إلى تمزق حجابي فى حال السعال المزمن.

5. فتق البطن

على الرغم من أن تلف جدار البطن بعد السعال أمر نادر الحدوث، إلا أنه قد يتطلب التدخل الجراحي، تميل حدوثها في المرضى الذين يعانون من التهاب الشعب الهوائية المزمن. ومع ذلك ، من السهل اكتشاف الفتق البطني الناجم عن السعال.

6. تلف الأنسجة في الحلق

يمكن أن يسبب السعال المستمر التهابات فى الحنجرة ، والتي يمكن أن تؤدي إلى خطر العدوى إلى أجزاء أخرى من الجسم.

7. السعال المصحوب بالدم

إذا كنت تسعل كميات صغيرة من الدم الأحمر الزاهي أو اللعاب والدم البلعومي المتجمد بالدم ، فهذا يشير عادة إلى وجود دم من الرئتين بسبب السعال لفترات طويلة أو عدوى في الصدر.