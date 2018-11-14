إذا كنتم تريدون خسارة الوزن.. إقرأوا هذا الخبر!

يرتكب كثيرون الأخطاء أثناء اتباعهم أنظمة غذائية لخسارة الوزن، وهو ما يؤدي أحياناً إلى نتائج معاكسة. في ما يلي أبرز 4 أخطاء غذائية:

1- الاعتقاد بأن جميع السلطات مفيدة: على الرغم من أن جميع الخضروات مفيدة، إلا أن الصلصات التي تُضاف إلى السلطة غالباً ما تتضمن مكونات مليئة بالدهون والسعرات الحرارية، مثل سلطة السيزر وسلطة المعكرونة.

2- الاعتقاد بأن جميع الوجبات الخفيفة خالية من السعرات الحرارية: فلا ينبغي الإكثار من البسكويت أو المكسرات لأنّها غنية بالسعرات الحرارية.

3- الاعتقاد بأن المُحليات الطبيعية لا تزيد الوزن: تحتوي المحليات الطبيعية مثل العسل على نسبة من السكر، لذلك لا بد من تناولها باعتدال.

4- الاعتقاد بأن الأطعمة التي تدخل فيها الفاكهة صحية: تُستخدم الفاكهة في صناعة الكثير من الأطعمة مثل الفطائر التي تحتوي على مكونات أخرى مثل الدهون والنشويات والسكر، لذا يجب الابتعاد عنها، والاكتفاء بتناول الفاكهة من دون إضافتها إلى أي شيء آخر.