فنجان قهوة يومياً يطيلُ العمر!

كشف خبراء “جمعية أطباء القلب” الأميركية عن أنّه يمكن للقهوة إطالة العمر، حيث أن كلّ فنجان إضافي منها في اليوم يطيل عمر الرجال 3 أشهر والنساء شهراً واحداً.

ويشير الخبراء إلى أنّ فنجان القهوة بعد تناوله يطيل العمر 9 دقائق.

وفقاً لحجج الباحثين، فإنّ القهوة تطيل العمر بفضلِ قدرتها على تخفيض خطر تطوّر قصور القلب والجلطة الدماغية. فقد بيّنت نتائج دراستهم بأن كل فنجان قهوة إضافي يخفض خطر الجلطة الدماغية بنسبة 8% وخطر قصور القلب بنسبة 7%.

إضافة إلى الأميركيين، فقد درس علماء جامعة “كمبردج” البريطانية أيضاً قدرة القهوة على إطالة العمر، واتّضح بأنّ الأشخاص الذين يتناولون 350 ملليلتر قهوة في اليوم انخفض عندهم احتمال الوفاة المبكرة بنسبة 12% والذين تناولوا 3 أضعاف هذه الكمية انخفضت عندهم بنسبة 18%.

ويشير علماء الجامعة إلى أن القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة ومواد أخرى تنعش الجسم، وتخفض من الالتهابات وتحفز وظائف الكبد وتساهم في الوقاية من السرطان، ووفق رأيهم تساهم القهوة في إطالة العمر حتى عند تناول فنجان واحد يومياً.