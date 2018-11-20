مع قدوم فصل “الأمراض” إليكم بعض العلاجات الوقائية…

على أبواب فصل الشتاء، تكثر الأمراض ويبدأ الجميع بالبحث عن الحلول والعلاجات الوقائية وفي هذا الصدد، أعطى خبير في الأعشاب الطبيّة بعض الحلول من خلال الزّيوت الطّبيعيّة، حيث أشار إلى أنّ الزيت المستخرج من شجرة الشّاي هو مضاد العدوى الأوّل ويكون الدّواء الشّافي في التهاب الأذن أو التعرّض لذبحة صدريّة أو الإصابة بالانفلونزا. وعن كيفيّة استعماله، ينصح بتناول 5 إلى 7 قطرات يوميًّا ممزوجة مع ملعقة عسل طيلة فترة المرض.

وأضاف معبّرًا أيضا عن فوائد زيت الحامض، فهو مطهّر للجهاز الهضمي ويكفي الشّخص بأن يضع عصرة حامض مع باقي الزّيوت.

كما تطرّق الخبير نفسه إلى فوائد زيت الـ Ravensara aromatic الذي يُستخرَج من أوراق شجرة “الكافور” التي تتواجد في مدغشقر، وهي تعمل على حماية الجيوب الأنفيّة من الالتهابات . أمّا طريقة الاستعمال فهي سهلة، حيث يقوم الشّخص بوضع 4 إلى 5 قطرات منه في ماء ساخن، ويتناوله 3 مرّات يوميًّا.

أخيرًا، فإنّ زيت الزّعتر أو ما يُعرف بالـ thym thymol يساعد على تخطّي الالتهاب الشعبي والإنفلونزا وينصح بتناوله مع العسل وإضافة زيت الحامض على الخلطة لتفادي القرحة.

ترجمة لبنان24