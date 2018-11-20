هذه الأطعمة تساعدك في الحفاظ على الوزن

كشف علماء كلية الطب بجامعة هارفرد وخبراء مستشفى الأطفال في بوسطن النقاب عن نتائج دراسة تفيد أنّ تناول المواد الغذائية الخالية من السكريات والحبوب المعالجة تساهم وبشكل ملحوظ في الحفاظ على وزن صحي.

كما أكد العلماء أن هذه المواد الغذائية تساعد على تخفيض خطر الأمراض المزمنة وذلك حسبما أفاد موقع MedicalXpress.

وأشار الخبراء إلى أنه من الضروري الاهتمام الفائق بنوعية المواد الغذائية المختارة أثناء تناول الوجبات، لذلك ينصح الباحثون بتناول الدهون غير المشبعة بدلا من الدهون المشبعة، وكذلك تناول الحبوب الكاملة والخضروات بدلا من الكربوهيدرات المعالجة.