عدد الوف*يات جراء هذا النوع من السرطان تضاعف في لبنان

أعلنت “الوكالة الدولية للأبحاث عن السرطان” عن إرتفع عدد الوف*يات السنوي جراء سرطان عنق الرحم، الذي يسببه فيروس الورم الحليمي البشري ثلاثة أضعاف في سنوات الخمسة الأخيرة.

بالاستناد على تقرير الوكالة الصادر عام 2018 فإن حالات الوف*اة نتيجة سرطان عنق الرحم إرتفعت من 42 في سنة 2012 إلى 125 في العام الحالي.

وأشار التقرير إلى أن حالات سرطان عنق الرحم زادت من 113 إلى 192 حالة سنوية منذ العام 2012، أي بزيادة بنسبة 70 بالمئة تقريباً.

يتوقع أن يزيد عدد الوف*يات السنوي بأكثر من 60% بحلول سنة 2040 وفق التقرير نفسه.