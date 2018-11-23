طرق العناية بالجسم بزيت الجوجوبا

زيت الجوجوبا هو أفضل حل لكل مشكلة متعلقة بالعناية بالبشرة، فحسب ما نشره موقع “boldsky” أن هذا الزيت غني بالفيتامينات والمعادن بما في ذلك الزنك والنحاس، كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات تساعد في علاج أي عدوى أو التهاب على الجلد.

بسبب فوائدها المثبتة، تستخدم صناعة مستحضرات التجميل زيت الجوجوبا في كل من منتجات العناية بالبشرة والشعر، وسنعرف معاً كيف نستخدم زيت الجوجوبا لعلاج جميع مشاكلك الشائعة للعناية بالبشرة سنرى أيضًا ما هي فوائده.

يتحكم في البشرة الدهنية

تصبح بشرتك دهنية، عندما تنتج الغدد الدهنية زيتًا فائضًا، يمكن أن يساعد بانتظام استخدام زيت الجوجوبا على جلدك في تنظيم إنتاج الزيت على الجلد مما يجعل البشرة تبدو طبيعية طوال اليوم.

الطريقة:

خذ بضع قطرات من زيت الجوجوبا في يدك وقم بتدليكه على وجهك بلطف بأطراف أصابعك.

انتظر لمدة 15 دقيقة ويمكنك غسلها بغسل خفيف للوجه.

يمكنك تكرار هذا العلاج كل يوم لبضع دقائق.

للشفتين الجافة

والشفتين المتقشرة هي مشكلة جلدية شائعة في فصل الشتاء، من الضروري الحفاظ على شفاه مرطبة ورطبة طوال الوقت للحفاظ على صحة بشرتك.

الطريقة:

نذوب بعض شمع العسل.

ثم إضافة بضع قطرات من زيت الجوجوبا.

وتخلط المكونات بشكل جيد.

يمكنك تخزين هذا في حاوية محكمة الإغلاق واستخدامها كل يوم للتقديم.

لحماية البشرة

إذا كنت من الأشخاص الذين يستخدمون طلاء الأظافر بشكل متكرر، فهناك احتمال كبير بأن تكون أظافرك شاحبة وهشة.

الطريقة:

وضع زيت الجوجوبا على البشرة وتدليك بلطف بعد أخذ حمام.

يمكنك أيضًا القيام بذلك كل يوم قبل الذهاب للنوم وغسله في صباح اليوم التالي.

للحصول على كعوب غير متصدعة

يعمل زيت الجوجوبا بفاعلية في شفاء الكعب المتشقّق.

الطريقة:

الخطوة الأولى هي نقع قدميك في ماء فاتر لمدة 10-15 دقيقة.

بعد 15 دقيقة يمكنك وضع بضع قطرات من زيت الجوجوبا وتدليكها برفق على قدميك.

استخدم هذا على الأقل مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

لشفاء حروق الشمس

يساعد فيتامين E و B في زيت الجوجوبا في تلطيف البشرة وشفائها.

الطريقة:

ضع بضع قطرات من زيت الجوجوبا على المناطق التي تعاني من حروق الشمس وتدلكها بلطف.

في وقت لاحق، يمكنك غسله باستخدام الماء الفاتر.

يمكنك متابعة هذه العملية مرتين على الأقل في الأسبوع حتى ترى الفرق.

يبطئ الشيخوخة

السبب الرئيسي للشيخوخة هو الجذور الحرة. مضادات الأكسدة في زيت الجوجوبا تساعد في القضاء على هذه الجذور الحرة. هذا يمكن أن يبطئ الشيخوخة وعلاماته مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة. كما يؤدي إلى تجديد الخلايا.

الطريقة:

يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت الجوجوبا لغسل وجهك واستخدامه لغسل وجهك كل يوم للبشرة.