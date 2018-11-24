لا حرج بعد اليوم.. 4 أعشاب طبيعية تخلصكم من الغازات!

من المشكلات المزعجة التي يواجهها الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الجهاز الهضمي هي الغازات التي تسبّب انتفاخاً ملحوظاً في البطن.

ونقل موقع “بوابة فيتو” عن استشارية التغذية الدكتورة لورا باولو قولها إنّ ما يسبّب الغازات، أن يظلّ الطعام الذي تتناوله في بطنك لفترة طويلة، ممّا يسبّب الضغط المفرط على المريء والعضلات، كما أنّه لا يكون هناك ما يكفي من حمض المعدة الذي يساعد على هضم الطعام، فتنتج الغازات.

وتقدم دكتورة لورا بعض العلاجات الطبيعية للتخلّص من مشكلة الغازات، وبالتالي لن تواجهوا مواقف محرجة بعد اليوم.

بذور الشمر

الشمر يساعد الجسم على التخلّص الطبيعي من الغازات، فبعد الانتهاء من تناول طعامك، حاول مضغ بعض بذور الشمر، حيث يعمل على تهدئة معدتك والجهاز الهضمي، كما يعمل على إعادة تدفق حمض المعدة الذي يساعد على الهضم الجيد، وبالتالي يخلصك من الغازات. وهناك طريقة أخرى لاستخدام الشمر وهو تناوله كالشاي، بغلي بعض منه في الماء وشربه.

الزنجبيل

يخلصك من المتاعب التي تسببها الغازات، ويستخدم أيضاً في علاج عسر الهضم، ويفضل تناوله أو إضافته لمختلف الأطعمة، كما يمكن أيضاً عمل مشروب الزنجبيل المضاف إليه بعض السكر، على أن يتم تناوله نحو 2-3 مرات في اليوم.

بيكنغ الصودا

يساعد على التخلّص من الغازات، كما يعالج حموضة المعدة وليتمّ خلط بعض منه في الماء، ويتم تناوله، ويمكن إضافة خل التفاح بمقدار 2 ملعقة طعام، مع ملعقة صغيرة من بيكنج الصودا وإضافته لكوب من الماء، وشربه من 2-3 مرات في اليوم.

القرفة

تحتوي على كثير من الصفات الطبية، فهي تشفي من غثيان الصباح، والتهابات المسالك البولية، والانتفاخ والغازات. ويمكن إضافة القليل من القرفة إلى كوب من اللبن الحليب الدافئ مع إضافة القليل من السكر، أو العسل، أو يمكن صنعه كالشاي وتناوله أكثر من مرة في اليوم.