أطعمة تتناولها يومياً تسبب البدانة.. إحذرها!

ترتبط بعض الأطعمة بظاهرة الزيادة المفرطة في الوزن، أو ما يُعرف بالسمنة والبدانة.

فعلى سبيل المثال، تُعتبر الأطعمة السريعة والمشروبات عالية السعرات، ما يعني أنّك تكون قد أفرطت في تناولها حتى لو تناولت كميات قليلة منها.

ومن بين الأطعمة التي تسبب البدانة، نذكر مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، والأكلات السريعة لأنها محمّلة بالسعرات الحرارية. وتُعتبر هذه النوعية من الأطعمة الأكثر تسبباً في ظاهرة السمنة.

كما وتزيد منتجات الألبان المحلاة بالسكر والنكهات، واللحوم الوزن، وذلك لأنّها تحتوي على الدهون، والحلويات لأنها تحتوي على الكربوهيدرات والسكر والدهون معاً.

في ما يتعلق بالخيارات الصحية، لا بد من الابتعاد عن مشروبات الطاقة، واستبدالها بالمشروبات الغنية بالألياف مثل عصائر الخضروات والفاكهة الطبيعية، أو يمكنك شرب الماء، وشاي الأعشاب مثل البابونج والنعناع والكركديه والزنجبيل وعصير الحامض البارد والدافئ.

إلى ذلك، يمكنك الاستعاضة عن نصف كمية الطعام الغني بالدهون وأكل الخضروات والفواكه والحبوب، ومثال على ذلك الفول والبقوليات كالعدس والحمص وذلك بدلاً من نصف كمية اللحم التي تستهلكها.