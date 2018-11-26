3 أسباب لارتفاع ضغط الدم عند الأطفال… اكتشفوها!

يعتقد قسمٌ كبيرٌ منكم ان مشكلة ارتفاع ضغط الدم لا تصيب إلّا البالغين وكبار السن، لكنها في الواقع تطال جميع الفئات العمرية بما في ذلك الأطفال الصغار. فالدم يضغط بقوّةٍ على جدران الأوعية الدموية أثناء ضخ القلب، ما يزيد من احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبة القلبية والفشل الكلوي وفقدان البصر وتصلّب الشرايين عند الأطفال.

زيادة الوزن

إذا كان طفلكم يعاني من زيادة في الوزن، فمن الطبيعي ان يكون معرّضاً للعديد من المشاكل الصحية المرتبطة بالقلب والشرايين أهمها ارتفاع الضغط. فمن الطبيعي ان يزيد وزن الطفل بسبب إفراطه في تناول الوجبات السريعة والسكريات التي تفّر كمياتٍ كبيرة من الدهون والتي بدورها تتراكم على الجدران الداخلية للشرايين وتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ذهاباً وإياباً من القلب وإلى الأعضاء الأخرى.

الوراثة

إذا كان ضغط الدم المرتفع من المشاكل المنتشرة في العائلة، فمن الطبيعي ان يتنقل إلى الطفل أيضاً. وهنا عليكم ان تعلموا، انه حتى ولو كان أحد الأقرباء يعاني من مشكلة ارتفاع ضغط الدم، كالجدّ أو الخال مثلاً، فمن المتوقّع أن تنتقل هذه المشكلة إلى طفلكم.

أمراض الكلى

إن أمراض الكلى الخلقية التي من الممكن ان تكون موروثة، بالإضافة إلى الأنواع المكتسبة هي من بين العوامل التي تسبب ارتفاع ضغط الدم عند الطفل. فأمراض الكلى تؤدي إلى تورّم جسم الطفل ما يسبب بالتالي ارتفاع ضغط دمه.