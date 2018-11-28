وضع السّماعات أمر خطير.. إليكم بعض سيّئاته

كثيرون هم الذّين يضعون السّمّاعات خلال ممارسة الرّياضة أو خلال المحادثات الهاتفيّة أو المحادثات على مواقع التّواصل الإجتماعي، لكنّهم نادرًا ما يدركون مخاطر وضع السّمّاعات. وفي هذا الإطار كتبت الصّحافية “إميلي. ب” لمجلّة “سانته بلوس ماغازين” عن مخاطر استعمال هذا السلوك وتأثيره، إذ يتسبّب إستعمالها بتشتت الأفكار وغيرها من المشاكل،ومنها:

يصبح من سهل على البكتيريا أن تتراكم في الأذن.

يسببّ الصوت العالي أوجاعًا في طبلة الأذن.

يسببّ كثرة استعمالها الصّداع الدّائم وأوجاعًا غير عاديّة في منطقة العينين.

تزايد احتمال الإصابة بالدّوار وفقدان التّوازن.

يفقد الكثيرون الإنتباه بسبب السّماعات.

أمّا بالنسبة إلى وضع السّماعات خلال ممارسة الرّياضة، فهو أمرٌ خطير جدّا بحسب ما نشرت المجلّة،إذ أن عدم سماع الخطوات على الأرض، يسبب دوارًا كبيرًا. فينسى الشّخص أنّه يركض ويتعرّض للتعثر أو القيام بخطوةٍ خاطئة ما ييسبّب بإلتواء الكاحل.