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صحة

تقنية ذكية.. تساعدكم على التخلص من الشخير!

المصدر: وكالات 0

كشف موقع “إنفيرس” عن جهاز ذكي وصغير يسمى “سمارت نورا” Smart Nora، يقدم حلاً رائعاً للأشخاص الذي يعانون ليلاً من الشخير، ويعمل هذا الجاهز الذي هو عبارة عن قطعة توضع تحت الوسادة، وأخرى تعلق على جدار السرير، على إراحة النائم من خلال تحريك الوسادة.

ويرصد الجهاز صوت الشخير بدقة، فيقوم بالتالي بنفخ الجزء الموجود تحت الوسادة كي يتنفس النائم بشكل أفضل ويتوقف عن الشخير.

وتحرك هذه التقنية أجزاء من رأس ورقبة النائم دون إيقاظه لجعل الهواء يتدفق دون صعوبة، ولتحفيز العضلات المسؤولة عن كبح تدفق الهواء أثناء الشخير.

وجرّب هذه التقنية عشرات الالاف من الأشخاص الذين أعجبوا بها، وقالوا إنهم تمكنوا من النوم بصورة أفضل.

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