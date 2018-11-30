ما هو المشروب الأكثر فائدة في الشتاء؟

يعد مشروب الكاكاو هو الأفضل في فصل الشتاء، ولكن توجد بعض الموانع في استخدامه، كونه يحتوي على الكثير من العناصر المفيدة منها: البروتينات، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والحديد، والألياف، والزنك، والمواد المغذية الأخرى، ولذلك، فإن استخدامه مفيد جدا في فصل الشتاء.

وتشير الدراسات الى ان شراب الكاكاو المحضر بشكل صحيح يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة، يخفض نسبة الالتهابات، وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ويعيد الكوليسترول وسكر الدم إلى الحالة الطبيعية، مع ضرورة الانتباه الى أهمية أن لا يحتوي على السكر والحليب المجفف والمواد الأخرى.

كما يلاحظ فوائد الكاكاو، ممثلو هيئة سلامة الأغذية الأوروبية، فينصحون بتناول 2.5 غرام على الأقل من مسحوق الكاكاو أو 10 غرامات من الشوكولاتة السوداء غير المحلاة يوميا، ويجب استخدامه بحدود معقولة.

ويحتوي الشراب على سعرات حرارية عالية، لذلك لا ينصح بشربه للحوامل وأولئك الذين يريدون إنقاص الوزن أو يعانون من العصاب.