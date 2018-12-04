البطاطا المقلية ليست ممنوعة.. هذا الحد المسموح بتناوله!

يسبب الإفراط في تناول البطاطا المقلية الكثير من الأضرار على الصحة، وذلك لكونها مقلية بالزيت ومغطاة بالملح، ما يؤدي إلى زيادة نسبة الكوليسترول والتأثير على صحة القلب.

من هنا، حدد خبير التغذية في جامعة هارفارد الأميركية البروفيسور إريك ريم رقماً لعدد حبات البطاطا المقلية المسموح بتناولها، مشدداً بحسب صحيفة “ذا صن” الانجليزية أنه يتعين على الفرد أكل 6 حبات، شرائح أو قطع، من البطاطا المقلية فقط، وأن يوقف نفسه عند هذا الحد، ليحمي نفسه من خطر الإصابة بالكوليسترول.

يشار إلى أنّ البطاطا المقلية، من أكثر الوجبات السريعة التي يحبها الناس في مختلف أنحاء العالم