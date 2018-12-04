هكذا يكشف المرحاض الذكي إصابتكم بالأمراض!

تمكن علماء أوروبيون وأميركيون، من تطوير مرحاض ذكي يستطيع تنبيه الشخص الذي يستخدمه إلى أعراض الإصابة بمرضي السكري والسرطان.

ويقوم المرحاض الذكي بتحليل مكونات الفضلات التي تخرج من الإنسان في الحمام، وفي مرحلة تالية، يقوم بإرسال البيانات إلى أجهزة ذكية مثل الهاتف. ويراهن العلماء على المرحاض سبيلاً لضمان تشخيص الأمراض وعلاجها في مرحلة مبكرة.

وتقوم المستشعرات الحسية في هذا المرحاض الذكي الذي أطلق عليه اسم “فيتلو” برصد معدل بعض المواد مثل البروتين الزائد والغليكوز.

والجدير ذكره، أنّه وفي وقت سابق جلب زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، مرحاضا خاصا إلى حدود بلاده مع كوريا الجنوبية أثناء عقد إحدى القمم، تفاديا لاستغلال دخوله الحمام في الكشف عن وضعه الصحي.