هام جداً: عند شراء قنينة ماء.. هذا ما يجب ان تتحققوا منه

عند شراء قنينة ماء أنتم مدعوون بشكل ملح للتحقق من الكتابة على أسفلها، لكي تحموا صحتكم وبالتالي حياتكم.

فزجاجات البلاستيك المكتوب عليها أحرف مثل HDP, HDPE, PP وغيرها، لا تسرّب أي مواد سامة في الماء، بينما الأحرف الأخرى تمثل المواد الكيميائية في الماء الذي تشربونه.

كل ماركة يجب أن تضع محتوى القنينة على الورقة الملصقة.

هكذا تتعرّفون إلى زجاجات الماء السامة:

PET ou PETE : يُستخدم هذا النوع من البلاستيك في الزجاجات القابلة للرمي. هذه الزجاجات يمكن أن يتسرب منها معادن ثقيلة ومواد كيميائية تؤثر على التوازن الهورموني.

PEHD: هذا البلاستيك لا يسرب عملياً أي مادة كيميائية. ينصح الخبراء باختيار هذه القناني البلاستيكية عند شراء الماء، لأنها قد تحتوي المياه الأكثر صحة التي يمكن أن تجدوها في السوق.

PVC أو 3: V تطلق مادتين كيميائيتين سامتين تؤثران على الهورمونات في جسمكم.

PEBD : هذه المادة البلاستيكية لا يمكن أن تستخدم لتصنيع الزجاجات أو أكياس البلاستيك حتى لو لم يتسرب منها أي مواد كيميائية في الماء.

: PP مادة أخرى بلاستيكية لونها أبيض أو نصف شفاف، تستخدم لتغليف المشروبات وعلب اللبن الرائب الصغيرة.

:PS تطلق موادا مسرطنة، تستخدم في إنتاج أكواب القهوة وأكياس الوجبات الخفيفة.

PC أو البلاستيك غير المسجل عليه كتابة : البلاستيك الأكثر خطورة في الصناعة الغذائية الذي يسرب المواد الكيميائية BPA ، وهو يُستخدم في إنتاج قناني الماء للرياضيين وعلب الأطعمة.