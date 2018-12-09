أكثروا من العسل.. يمنع تطور مرض خطير يهدد الكثيرين

تجارب علماء جامعة واشنطن الأميركية استعرضت قدرة العسل في منع تطور مرض تصلب الشرايين الخطر.

وأثبت علماء جامعة واشنطن، أن تناول العسل يوميا يخفض بنسبة 30% حجم لويحات الكوليسترول، وبالتالي يمنع تطور مرض تصلب الشرايين.

وأجرى علماء الجامعة سلسلة تجارب لدراسة آلية تطور تصلب الشرايين لدى الفئران المخبرية، واكتشفوا أن الفئران التي تضمن غذاؤها سكر تريهالوز “Trehalose”، كان حجم اللويحات في أوعيتها الدموية صغيرا، في حين لم يلاحظ هذا عند الفئران الأخرى.

ويقول الباحثون إن “سكر تريهالوز ينشط البروتينات التي تجبر خلايا المناعة على تدمير لويحات الكوليسترول وإزالتها من الأوعية الدموية، ما يجعل الأوعية الدموية أكثر مرونة ويتحسن تدفق الدم ويعود ضغط الدم إلى مستواه الطبيعي”.

ويتميز مرض تصلب الشرايين بتراكم لويحات الكوليسترول على الجدران الداخلية للأوعية الدموية، التي تضيق مع مرور الوقت الوعاء الدموي، ما يسبب انخفاض تدفق الدم إلى أنسجة وأعضاء الجسم. ويسبب هذا المرض فقدان الذاكرة بصورة مفاجئة، واحتشاء عضلة القلب والذبحة الصدرية ونقص التروية والجلطة الدماغية.