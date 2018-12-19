لعلاج الإسهال سريعًا.. إليكم هذه الحلول

يُعتبر علاج الإسهال سريعًا من الأمور الضرورية للحؤول دون خسارة الجسم للأملاح والمعادن. إليكم مجموعة من الحلول المجرّبة:

قد يكفي في كثير من الأحيان أخذ قسط من الراحة، أو تغيير النظام الغذائي، لعلاج الإسهال الحاد. ويستمر الإسهال المزمن من حوالى أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وهذا قد يخفي عدم تحمّل الجسم لبعض أنواع الأطعمة (أي الحساسية ضد الأطعمة)، أو يشكل أعراضًا لمرض أكثر خطورة. وبالتالي من المهم للغاية استشارة الطبيب لتحديد أسباب الإسهال المزمن.



الترطيب

عندما يصاب الشخص بالإسهال يصاب الجسم بالجفاف، وحالة الجفاف هذه، قد تكون متفاقمة لدى الأشخاص الأكبر سنًّا أو الأطفال. وبناءً عليه يجب تعويض الماء والأملاح المفقودة من الجسم ولعلاج ذلك:

• بالنسبة لجميع الناس: شرب من ليتر إلى ليترين من الماء في اليوم، ويفضل بشكل متكرر بكميات قليلة (يمكن التنويع في السوائل مثل شرب المرق، أو شاي الأعشاب، أو الشاي، على أن تكون جميع المشروبات خالية من الكافيين).

• في حالات الإصابة بالإسهال الحاد لدى الأشخاص البالغين والأطفال: يفضل أخذ محاليل فموية لتعويض الجفاف الذي أصاب الجسم، وهذه تساعد على إعادة عملية ترطيب الجسم سريعًا.

يجب التفكير دائمًا بما يلي:

يُنصح دائمًا بالاحتفاظ في المنزل بأكياس لمحاليل إعادة ترطيب الجسم عن طريق الفم، للتصرف بسرعة في حالات الإسهال الحاد، وخصوصًا عند الأطفال الصغار أو كبار السن. ويجب التفكير أيضًا بوضع مثل تلك الأكياس في حقيبة طفلكِ إذا كان مسافرًا أو في رحلة.

الأطعمة التي تحارب الإسهال

خلال المرحلة الحادّة من الإسهال وبالإضافة إلى شرب الكثير من السوائل، يُنصح بأكل بعض أنواع الأطعمة سهلة الهضم للمحافظة على سلامة الأمعاء:

• شوربة الدجاج ومعكرونة النودلز.

• شوربة الخضار المحضّرة في المنزل.

• شوربة الجزر (ولكن من دون الحليب).

• الخضروات المطبوخة والمقشرة التي تحتوي القليل من الألياف.

• الفاكهة (الغريب فروت والموز والكلمنتين).

ويجب العودة إلى أكل الأطعمة التالية تدريجيًّا:

• الأرز الأبيض أو السميد أو البطاطا أو المعكرونة.

• البروتينات (اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج أو الديك الرومي من دون الجلد).

• السمك من نوع النازلي.

.اللبن الخالي من الدسم ولكن فقط بعد 24 ساعة من ظهور الأعراض الأولى.