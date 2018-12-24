الكشف عن سبب العدوانية لدى المراهقين!

وصل علماء روس من جامعة الدون الحكومية التقنية إلى اكتشاف جديد يمكن أن يساعد على التعامل مع عدوانية الشباب في المستقبل.

وذكرت مجلة “Science Direct”، أن الباحثين الروس اكتشفوا دور جين “МАОА”، الموجود على الكروموسوم “Х”، الذي يعمل كـ”زناد” يتحكم في حال نشاطه بحالات السلوك العدواني لدى المراهقين.

وأضاف العلماء أن الجين “МАОА”، حتى في أقل حالات نشاطه، يؤدي إلى سلوك معاد للسائد في المجتمع عادة، ويؤدي أيضا في حالات فرط نشاطه إلى انضمام المراهقين إلى “عصابات”، ويولد لديهم رغبة مستمرة للدخول في مشاجرات وغيرها من مظاهر السلوك العدواني البشري.



كما وجد الباحثون أن 98% من المراهقين، يحملون هذا الجين بنسب منخفضة من النشاط. وستسمح هذه الدراسات، وفقا لعلماء الوراثة، بفهم أفضل لسلوكيات المراهقين، وستساعد على تطوير تقنيات خاصة للعمل مع عدوانية الشباب.