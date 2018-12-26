أطعمة “لذيذة” تحارب السرطان.. هكذا تحمي نفسك!

ينصح الأطباء باعتماد نظام غذائي صحي يعتمد على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والألياف، والتي تساعد الجسم على محاربة نمو الخلايا السرطانية.

فما هي الأطعمة التي من شأنها أن تحميك من “المرض القاتل”؟

البروكلي: إذ يحتوي على مجموعة من العناصر المغذية التي يمكن أن تعمل مع الإنزيمات في جسمك على مكافحة السرطان.



البندورة: تشير بعض الدراسات إلى أن مادة الليكوبين الموجودة في البندورة لديها خصائص مضادة للسرطان.

الثوم: يحتوي الثوم على مركبات الكبريت التي يمكن أن تساعد في الحد من مخاطر تطوّر أنواع مختلفة من أمراض السرطان.

الذرة: تحتوي الذرة على بيتا-كريبتوكسانثين وحمض الفيروليك، وكلاهما قد يثبط نمو السرطان.

الشمندر: تقول الدراسات إنّ المادة الغذائية التي تعطي الشمندر لونه الأحمر المميز، هي المادة ذاتها التي لديها خصائص مضادة للسرطان.

الجزر: يحتوي الجزر على بيتا كاروتين، التي تعد مضادة للسرطان.

الشاي الأخضر: يُعتبر الشاي الأخض غنياً بمادة البوليفينول، التي يعتقد أنها تساعد في منع نمو الخلايا السرطانية.

الكركم: الكركم على مادة الكركمين، التي تمنحه اللون الأصفر البرتقالي، ويعتقد أن لها تأثيرا إيجابيا في القضاء على الخلايا السرطانية.

الفريز: يحتوي الفريز على عناصر غذائية مضادة للالتهابات، وهي أيضا مصدر مهم لفيتامين سي والمنغنيز، وكلاهما لهما دور فعال في مكافحة السرطان.

السبانخ: السبانخ غني بالمغذيات الكاملة، فهو يجمع فوائد أطعمة عدة، ومن هنا تكمن أهميته في مكافحة السرطان.