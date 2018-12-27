إهمالك لوجبة الفطور.. يسبب إصابتك بهذا المرض!

كشفت دراسة صادرة عن مركز السكري الألماني، أن عدم تناول وجبة الإفطار في الصباح يعزز مخاطر الإصابة بمرض السكري، بنسبة الثلث تقريبا.

وأوضحت الدراسة التي تمت بتحليل بيانات لنحو 100 ألف شخص تقريباً، أنّ من تفوتهم وجبة الإفطار في الصباح عرضة للإصابة بالنوع الثاني من السكري بنسبة 33 في المئة على الأقل، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



وبالنسبة لمن تفوتهم الوجبة 4 مرات على الأقل في الأسبوع، فتزيد احتمالات الإصابة بالمرض عندهم بنسبة 55 في المئة مقارنة بأولئك الذين لا يفوتون وجبة الفطور.

وقالت رئيسة فريق الدراسة والموظفة في مركز السكري الألماني بدوسلدورف، سابرينا شليزنغر، إنّ الخبراء يعتقدون أنّ الذين يفوتون وجبة الفطور يتناولون وجبات سريعة أكثر في اليوم الواحد، ويأكلون أطعمة تحتوي على كميات كبيرة من السعرات الحرارية، كما يميلون أيضاً إلى تناول وجبات دسمة وكبيرة، ما يستدعي الجسم إلى إفراز كميات كبيرة من الغلوكوز والأنسولين، الأمر الذي يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري.