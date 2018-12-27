لأصحاب الأسنان الحساسة.. اقرأوا هذا الخبر!

يعاني العديد من الأشخاص، من من مشكلة الأسنان الحسّاسة، والتي تسبب آلاماً لدى تناول المشروبات الباردة أو الساخنة، أو لدى أكل الحلوى، فما هي الأسباب وكيف يمكن الحد منها؟!

من الأسباب الأساسية، لمشكلة “الأسنان الحساسة”، انحسار اللثة، إذ يعرّض مساحات من السن للانكشاف. وتتطلّب هذه الحالة علاجاً وعناية باللثة لتقليل حساسية الأسنان.



من الأسباب أيضاً:

التسوّس، الناتج عن الإكثار من تناول المثلّجات والكعك والحلوى والفواكه.

فرشاة الأسنان القاسية، أو المبالغة في تنظيف الأسنان.

الأسنان المكسورة أو التي تتعرض لخدوش، تصبح حسّاسة نتيجة تآكل طبقة المينا الخارجية التي تحمي العصب.

طحن الأسنان، الذي يحدث أثناء الليل أو خلال النهار. في هذه الحالة، يمكن استخدام واقٍ أثناء النوم لتخفيف الضغط.

في بعض الأحيان تسبب الحمضيات حساسية للأسنان.

لعلاج الأسنان الحساسة، احرص على اختيار فرشاة ومعجون الأسنان الملائمين، ووضع المعجون على الأسنان لمدة دقيقتين إلى 3 دقائق قبل التنظيف بالفرشاة.

كذلك تساعد المضمضة بالماء الدافئ والملح على تقليل الألم والانزعاج.