للتخلّص من وزنكم الزائد.. تناولوا العسل

ان العديد من خبراء التغذية ينصحون الأشخاص الذين يرغبون بإنقاص الوزن، بتناول العسل. إذا كنتم تحاولون الخلّص من الوزن الزائد خاصةً بعد فترة الأعياد، فالعسل يمكن أن يكون مفيدًا للغاية.

العسل يحتوي على السكر. ومع ذلك، على عكس السكر المكرّر ، العسل غني بالفيتامينات والمعادن المفيدة. يعتبر سكر المائدة المكرر، والذي يستخدمه الناس غالباً لتحلية الطعام الشاي والقهوة ، مصدراً للسعرات الحرارية الفارغة، مما يعني أنه لا فائدة من تناوله.



عند تناول السكّر، يستخدم العناصر الغذائية الأساسية و الفيتامينات والمعادن المخزّنة في الجسم للتمكّن من هضمه. هذه العناصر الغذائية ضرورية لإذابة الدهون والكولسترول، لذا فإن تناول السكر يعتبر إسرافًا إلى حد ما كما يؤدّي إلى زيادة الوزن. ليس فقط بسبب السعرات الحرارية ولكن أيضًا بسبب نقص الفيتامينات والمعادن.

يعد العسل مصدرا جيدا للمغذيات خاصةّ بالنسبة للذين يبذلون جهداً لإنقاص الوزن ولكن من الضروري استهلاكه بكمّيات محدودة.

يزوّد العسل الجسم بالطاقة والألياف والسكر والفيتامينات والمعادن المختلفة.

يحتوي العسل على العديد من المعادن مثل الحديد والصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور والزنك والكالسيوم.

يحتوي أيضًا على الفيتامينات التي تحتوي على الفولات والنياسين والريبوفلافين وفيتامين ج وفيتامين ب 6 ، ولكنها تحتوي على مستويات منخفضة من السلينيوم والبروتين والألياف والأحماض الأمينية.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ، فإن العسل لا يقلّل فقط من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، ولكنه أيضًا لا يزيد من وزن الجسم.