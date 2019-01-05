لا تستهينوا بالمكسّرات.. إليكم فوائدها المذهلة!

المكسّرات هي من بين الأطعمة الصحية التي توفّر الكثير من الفوائد الصحية المذهلة، وهي شهية ومتنوعة في الشكل والطعم. وذكر موقع “كل يوم معلومة طبية”، نقلاً عن موقع “healthline” الطبي فوائد المكسّرات المختلفة.

فوائد المكسرات

على الرغم من كون المكسرات غنية بالدهون، إلا أنّها تتمتّع أيضًا بعدد من الفوائد الرائعة للصحة، وتعتبر المكسرات من الثمار، ومع ذلك وعلى عكس معظم أنواع الفاكهة، فهي ليست حلوة المذاق وغنية بالدهون. وتشمل فوائد المكسرات الصحية ما يلي:



المكسرات غنية بالدهون، وقليلة الكربوهيدرات وتعد مصدرًا كبيرًا للعديد من المغذيات، بما في ذلك فيتامين E، والمغنيسيوم، والسيلينيوم.

المكسرات تحتوي على مضادات الأكسدة المعروفة باسم البوليفينول، والتي قد تحمي الخلايا والكوليسترول من التلف.

وقد ثبت أن للمكسرات دور في المساعدة في تعزيز فقدان الوزن بدلًا من المساهمة في زيادة الوزن، وقد وجدت العديد من الدراسات أن الجسم لا يمتص كل السعرات الحرارية في المكسرات.

المكسرات قد تساعد على خفض الكوليسترول الكلي، والدهون الثلاثية بينما تعزّز مستويات الكوليسترول الجيد.

وقد أظهرت العديد من الدراسات أن السكر في الدم وضغط الدم والعلامات الصحية الأخرى، تتحسن عندما يتم تضمين المكسرات في الوجبات الغذائية للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 ومتلازمة التمثيل الغذائي.

تشير الأبحاث إلى أن المكسرات قد تكون مفيدة في الحد من الالتهاب، خاصًة في مرضى السكري، وأمراض الكلى وغيرها من الحالات الصحية الخطيرة. قد تقلل المكسرات بشكل كبير من خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية، وذلك لأن المكسرات تزيد من معدل الكوليسترول الجيد، وتحسن وظيفة الشرايين ولها فوائد أخرى مختلفة لصحة القلب. فيما يلي نذكر لك فوائد المكسرات الأكثر استهلاكًا.

فوائد الكاجو

الكاجو مغذٍّ جدًا وهو مصدر غني للبروتينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك النحاس والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والفوسفور والبوتاسيوم والزنك.

وتشمل فوائد الكاجو الصحية:

منع أمراض القلب.

الحفاظ على صحة العضلات والأعصاب.

تقليل مخاطر مرض السكري.

يكافح السرطان.

تعزيز تشكيل خلايا الدم الحمراء.

تعزيز العظام وصحة الفم.

تقليل مخاطر فقر الدم.

منع حصوات المرارة.

تعزيز نظام المناعة.

فوائد الجوز

يُعتبر الجوز “غذاءً للطاقة” نظرًا لأنّه يُعتقد أنّه يحسن قدرة الجسم على التحمّل، وتشمل فوائد الجوز الصحية:

تحسين صحة القلب.

إدارة الوزن.

تعزيز صحة العظام.

تعزيز صحة الدماغ.

خصائص مضادة للأكسدة.

تحسين الأيض.

السيطرة على مرض السكري.

الوقاية من السرطان.

تطهير الجهاز الهضمي.

تحسين خصوبة الذكور.

تقليل الالتهاب.

تعزيز صحة النساء الحوامل.

تنظيم النوم.

يعدل المزاج.

العناية بالبشرة.

خصائص الدواء القابض.

تعزيز المناعة.

العناية بالشعر.

مكافحة الالتهابات الفطرية.

الفول السوداني

الحماية من أمراض القلب.

يحمي من الإصابة بالسرطان.

الحماية من مرض ألزهايمر.

الحماية من العدوى الفيروسية والفطرية.

حماية المخ من الأمراض.

مفيد ومغذٍ للجسم.

اللوز

يحمي تناول اللوز من أمراض القلب.

تعزيز القدرات الذهنية.

تناول اللوز أيضاً من ضمن أفضل الأطعمة التي تنمي من القدرات الذهنية.

يساعد اللوز على التحكم في ضغط الدم، وتنظيم الضغط في الجسم.

يحتوي اللوز على نسبة عالية من البيتا كاروتين والتي تساعد على تحسين الرؤية.

لللوز فائدة عظيمة للمعدة والقولون والجهاز الهضمي عموماً.

اللوز وحليب اللوز مهم فهو من المكسرات المهمة والتي تساعد على بناء الكتل العضلية.

يحتوي اللوز على كمية عالية من البروتينات التي تحمي من تلف الأنسجة والخلايا بسبب العلاج الكيميائي، كما يحتوي على نسبة عالية من فيتامين E الذي يحتوي على مواد مضادة للأكسدة مما يحمي من انقسام الخلية والإصابة بالسرطان.

الصنوبر

يحتوي الصنوبر على العديد من المركبات المفيدة لتعزيز صحة القلب.

يحتوي الصنوبر على حمض البينوليك الذي يساعد على التحكم في الشهية ويمنح الشعور بالشبع لذلك فهو يدخل في أنظمة الرجيم لأنه يساعد على التخسيس.

يحتوي الصنوبر على عنصر الحديد الذي يساعد على وقاية الجسم من الإصابة بالأنيميا.

العناية بصحة البشرة والشعر.

الفستق الحلبي

يضبط نسبة الكوليسترول في الدم، فيخفض من الكوليسترول الضار ويحسن مستوى الكوليسترول النافع.

يقي من أمراض القلب وتصلب الشرايين والسكتة القلبية. يمنع التجلط، فالفستق الحلبي يساعد على تدفق الدم.

يقي الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة من الإصابة بالسكتة الدماغية والسكري وارتفاع ضغط الدم.

يساعد الفستق على تحسين وظائف الدماغ في أداء الأنشطة اليومية.

يقي الفستق الحلبي من الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي مثل انتفاخات البطن والإمساك.

ينمي القدرات الجنسية عند المرأة والرجل.

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