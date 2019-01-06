بدائل السكر.. لا فوائد صحية كثيرة ولكن!

يلجأ كثيرون إلى بدائل السكر الصناعية والطبيعية بإعتبار أنّها تعود على الجسم بفوائد صحية كثيرة، وبهدف تطوير إرشادات لإستخدام هذه البدائل للتحلية، أُجريت دراسة بحثية للتأكد من صحة هذه الفوائد.

وبالنتيجة، لم تتوصل المراجعة البحثية لبدائل السكر الصناعية والطبيعية إلى أدلة قوية على أنها تعود على الجسم بفوائد صحية كثيرة، إلا أنها لم تجد ضرراً من إستخدامها.

من جهته، قال كبير الباحثين ومدير معهد الأدلة الطبية بجامعة “فرايبورغ” في ألمانيا، يورج مياربول، إنه “للأسف ليست لدينا بيانات كافية للتقييم الكامل للفوائد والأضرار المحتملة لبدائل السكر”.

وأوضح مياربول أن معظم الدراسات التي أجريت في هذا الصدد إما صغيرة أو مختصرة. وتابع “نحتاج إلى أبحاث أكثر وأفضل حول هذا الموضوع”. وجمع مياربول وزملاؤه الأبحاث التي تناولت تأثير بدائل السكر الصناعية على نواح صحية مهمة كالوزن ومستويات السكر في الدم. واستقروا في نهاية المطاف على 56 دراسة، بينها 35 تجربة سريرية.

كما أظهرت بعض الدراسات الصغيرة أن بدائل السكر قد تحسن قليلاً مؤشر كتلة الجسم الذي يقيس الوزن بالنسبة للطول وكذلك السكر في الدم.