اليكم 6 خطوات سهلة للحفاظ على عظام قوية:
- تأكدوا من تناولكم يوميّاً للكمية المناسبة من الكالسيوم، (كلّ شخص حسب احتياجاته) الذي نجده أساساً في الحليب ومشتقّاته، مع التذكير بأن الأجبان في الغالب هي الأغنى بالكالسيوم، بالإضافة إلى سمك السردين المعلّب، اللوز، السمسم، الخضار الخضراء، إلخ.
- لا تهملوا الفيتامين D فهو يلعب دوراً أساسيّاً في تسهيل عملية امتصاص الكالسيوم وتثبيته على العظام. إن الأطعمة الغنية بالفيتامين D محدودة: الحليب ومنتوجات الألبان والأجبان الكاملة الدسم، الأسماك خاصة الدهنية منها، وصفار البيض.
- لا تبالغوا في تناول القهوة و/أو المشروبات الغازية العالية بالكافيين فهي قد تساعد في تضاؤل كثافة العظام لأنه كلّما كان استهلاك الكافيين عالياً كلّما ساهم ذلك في خسارة الجسم للكالسيوم عن طريق البول.
- تجنّبوا الكحول وابتعدوا عن التدخين لأنه يرتبط مباشرةً بزيادة خطر حدوث هشاشة العظام. وذلك لأنّ التبغ يعيق صحة عمل الخلايا المسؤولة عن تكوين العظام ويزيد من خطر الإصابة بالكسور.
- حاولوا التعرّض يوميّاً لأشعة الشمس بالشكل المناسب، واعملوا على ممارسة رياضة المشي أو أي نشاط بدني ملائم لحالتكم.
- أخيراً، لا تنسوا استشارة الطبيب المختص إذا كنتم تعانون من أي نقص حاد في مستوى الفيتامين D.