إحذروا النوم خلال النهار.. لهذا السبب

تمكن خبراء من تحليل بيانات 119 شخصا فوق 60 عاما يعانون من نقص في النوم.

واستنتج الأطباء الأميركيون أن النعاس أثناء النهار قد يشير إلى خطر الإصابة بالخرف. وتم نشر هذه الدراسة في مجلة Science Translational Medicine.

وراقب الأطباء 119 مريضا تجاوزوا 60 عاما كانوا يعانون من نقص في النوم العميق. ورصد الأطباء موجات الدماغ لديهم باستخدام أحهزة كهربائية.



وتبين أن المرضى الذين خضعوا للدراسة كان لديهم تزايد في كمية بروتين تاو الذي يدمر الخلايا العصبية ويشكل تراكما بروتينيا في الدماغ، الذي يكتشف في مرض الزهايمر (نوع من الخرف الشيخوخة).

ولاحظ الأطباء أن هذا التأثير السلبي كان موجودا لدى المتقاعدين الذين ينامون في النهار ويعانون من قلة النوم العميق.