كيف يمكن اختيار الطعام الصحي؟ اليكم النصائح

صمّمت شركة أميركية جهازاً يساعد على تدريب الدماغ على اختيار الأطعمة الصحية، وهو عبارة عن زوج من النظارات مع سمّاعات متصلة بها يُمكن أن تساعد على تفضيل التفاح على الشوكولا على سبيل المثال، كما يقول المصمّمون إنّها يُمكن أن تُساعد في الإقلاع عن التدخين والعادات الغذائية السيئة.

وتم تصميم النظارات ليتم ارتداؤها 20 دقيقة في اليوم، ويمكن أن تساعد الموظفين في المكاتب الذين يعانون من الإجهاد على إعادة تنشيط أدمغتهم، ويبلغ سعرها 430 جنيه استرليني (600 دولار)، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



وما يفعله الصوت الناجم عن النظارات هو مساعدة المستخدم في الحصول على عادات جديدة وأنماط جديدة للسلوكيات الإيجابية.

وعمّا سيفعله الجهاز لأشخاص يفكرون في الشوكولا أو الحلويات كلّ يوم، فإنّه يُساعدهم على انتقاء الخيارات الصحية ويصوّرهم وهم يختارون خيارات أخرى، مثل أكثل تفاحة، ويرون أنفسهم يفعلون ذلك.