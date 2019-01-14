إذا كنتم تريدون صحة دائمة.. إهتموا بالنوم المبكر

يُعد النوم ميزان صحة الإنسان بمختلف مراحله العمرية، حيث تؤثر قلة النوم بشكل كبير على الحياة اليومية والقدرة على أداء المهام. وإذا كان للنوم فوائد عدّة بشكل عام، فإنّ للنوم المبكر الكثير من الفوائد أيضاً، نذكر لكم أهمها:

تخفيف الوزن

يرغب من يطيلون سهرهم لساعات متأخرة من الليل بتناول الوجبات الغذائية البسيطة، فعندئذ يخزن الجسم سعرات حراريّة متزايدة، ولا يجد سبيلاً لحرقها بسبب نومه بعد ذلك، ممّا يضطرهم إلى التخفيف أو حتى تلاشي وجبة الإفطار في اليوم التالي، فيكثرون من تناول الطعام بعد ذلك.

لتمتع بنوم هادئ

يؤدي المبالغة في السهر الى الإضطراب في النوم والقلق والأرق، بينما يسهم النوم المبكر في الإستيقاظ في اليوم التالي بهمة ونشاط تماشياً مع البرمجة البيولوجية لجسم الإنسان.

نضارة البشرة

يخفف النوم المبكر من ظهور علامات التقدم في السن ويحارب التجاعيد والخطوط الرفيعة في الوجه ويجعله أكثر صفاءً ونضارة.