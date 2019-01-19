لهذه الأسباب.. ابتعدوا عن مشروبات الطاقة!

يحذر الأطباء وخبراء التغذية من مشروبات الطاقة، ولكن ما هي الأسباب؟

لا تحتوي مشروبات الطاقة على مصادر حقيقية للطاقة، وإنما تعمل على تسريع عمل أنظمة الجسم، فيشعر من يشربها باليقظة. وتمثل هذه الآلية خطراً على الصحة إذا تناول الإنسان عبوة من هذه المشروبات يومياً.

ونظراً إلى أنّ هذه المشروبات تحتوي على كمية كبيرة من الكافيين تصل إلى ضعف ما يحتويه فنجان القهوة، تحذر تقارير المراهقين الذين قد يتناولون أكثر من عبوة في اليوم الواحد من ارتفاع مستوى الكافيين في الجسم إلى درجة تزيد معدّل ضربات القلب في المستقبل.



وتحتوي العبوة الواحدة من مشروبات الطاقة على جرعة كبيرة من السكر والسعرات الحرارية سواء لطفل أو لشاب مراهق.

ويعتقد الخبراء أن تناول المراهقين لهذه المشروبات أو للمشروبات الغازية الغنية بالسكر والكافيين يضر صحتهم في المستقبل، ويؤثر على انتظام ضربات القلب.