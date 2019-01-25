هكذا يتحوّل تناول السمك والدجاج إلى خطر يُهدد حياة المرأة!

نبّه باحثون أميركيون الى أن الأطعمة المقلية، خاصة الدجاج والسمك، قد تُزيد من خطر وفاة السيدات مبكرًا.

وقال الباحثون الذين أجروا دراسة بهذا الشأن في جامعة أيوا، إن النتائج أظهرت لهم أن تناول حصة واحدة أو أكثر من أي أطعمة مقلية يوميًاً، مثل البطاطا أو ساندويتش دجاج مقلي، أمر يزيد من خطر الوفاة بنسبة 8 % مقارنة بعدم تناول تلك الأطعمة.

ووجد الباحثون في دراستهم، التي نُشِرَت بالمجلة الطبية البريطانية، أن هناك روابط قوية مع السمك والدجاج المقلي، إذ تبين أن حصة أو أكثر من الدجاج المقلي في اليوم تزيد من خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 13 % وتزيد من خطر الوفاة نتيجة الإصابة بمشكلة في القلب بنسبة 12 % مقارنة بمن لا يتناولون الطعام المقلي.

في حين تبين أن حصة أو أكثر من المحار أو السمك المقليين يوميًا ترتبط بزيادة خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 7 % وتزيد خطر الوفاة بسبب مشكلة في القلب بنسبة 13 %.

وتوصل الباحثون لتلك النتائج بعد تتبعهم لـ 106966 سيدة تتراوح أعمارهن ما بين 50 و79 عامًا، ممن أدرجن في دراسة مبادرة صحة السيدات بين عامي 1993 و1998.

المصدر: فوشيا