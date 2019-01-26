3 عادات غذائية يجب ان تبتعدوا عنها على الفور!

تؤثر العادات الغذائية السيئة بشكلٍ مباشر وسلبي على الصحة النفسية والبدنية، فتضعف الجهاز المناعي وتزيد من إحتمالية الإصابة بالأمراض الخطيرة. اليكم ابرز العادات الغذائية السيئة التي يجب ان تبتعدوا عنها.

تخطي وجبة الفطور

تعتبر وجبة الفطور الاهم على الإطلاق بحيث انها تمدّ الجسم، منذ ساعات الصباح الأولى، بالطاقة والحيوية التي يحتاجها من أجل العطاء البدني والعقلي على حدّ السواء. من هنا، إن تخطي وجبة الفطور من شأنه ان يسبب الخمول طيلة اليوم، لا بل انه يؤدي أيضاً إلى تعزيز الشعور بالجوع بين الوجبات والإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والدهون والسكريات خلال وجبتي الغذاء والعشاء.



لذا لا بدّ من تناول وجبة الفطور الغنية بالمغذيات كالحبوب الكاملة بالإضافة إلى الفاكهة كالموز، التفاح، التوت البري وغيرها.

التشتت الذهني أثناء الاكل

إن التلهي أثناء تناول الطعام هو من بين اكثر العادات الغذائية السيئة التي يمكن ان تؤثر سلباً على الصحة. فالتشتت الذهني والفكري يمكن ان يجعل من الصعب على العقل ان يرسل إشارات الشبع إلى الأمعاء وهذا ما يزيد من شعوركم بالجوع والرغبة بتناول المزيد من الطعام. لا بدّ من ان تخصصوا وقتاً لوجبات الطعام، وان تركّزوا جيّداً على الطعام من دون التلهي بمشاهدة التلفزيون والتحدث على الهاتف أو على تطبيق واتساب.

الإكثار من المشروبات الغازية

إن تناول المشروبات الغازية، حتى تلك الخالية من السكر، يمكن ان تسبب انتفاخ البطن وتزيد كثيراً من الوزن بسبب السعرات الحرارية الكبيرة التي يصعب حرقها والتي يخزنها الجسم على شكل دهون. استبدلوا المشروبات الغازية بليترين من الماء على الأقل ما يساعد على تنظيف الجسم من السموم ومنع الإمساك.

المصدر: صحتي