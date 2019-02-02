إحذروا النكهات القاتلة في السجائر الالكترونية

كشفت دراسة حديثة، أجراها علماء في جامعة “هارفارد”، أنّ السجائرة الإلكترونية المعروفة باسم “فايب” ليست آمنة، وأوضحت الدراسة أن ّ نكهتين على الأقل، من نكهات هذه السجائر، يمكن أن تتسببان بتخريب عمل الرئتين وبخلل في الجهاز التنفسي وبالتالي الإصابة بأمراض قاتلة.

وأشارت الدراسة إلى أنّ نكهتي الفوشار والكراميل على وجه التحديد توقفان عمل الأهداب في الرئة، أو تعطلهما، مبينة أنّ النكهة الأخطر هي نكهة الفوشار، وذلك بسبب المركب العضوي “دياستيل”، الذي يستعمل كعامل منكّه.

أما العنصر الثاني فهو نكهة الكاراميل، والتي يستخدم فيها مركب “2,3 بينتانيديون”، الذي يدخل في صناعة الكحول أيضا.

وبحسب العلماء، فإنّ المركبين ما يتسببان في الإضرار بخلايا مجرى التنفس عند الإنسان، ويعتقد الأطباء أن المستويات القليلة من هذين المركبين الكيماويين يمكن أن تتسبب بأمراض قاتلة للمدخنين.