هل تسبب اللحوم المشوية الإصابة بالسرطان؟

اللحم المشوي لذيذ وهو طبق مفضل لكثيرين، كما أن الشواء يقلل من الدهون الموجودة باللحم ما يجعله طبقا مثاليا للراغبين في التخلص من الوزن الزائد، ولكن هل يسبب اللحم المشوي الإصابة بالسرطان كما يعتقد البعض؟

ردّ الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية عن هذا السؤال قائلاً: “إنّ الاعتماد على الشواء في طهي اللحوم رغم أنه من الطرق التي تقلل من مستوى الدهون في اللحم، إلا أنه من الطرق التي تعرض الجسم للخطر والإصابة بالسرطان”، موضحًا أن الطبقة السوداء التي توجد في اللحم بفعل الشواء ما هي إلا طبقة من الكربون المهيج للخلايا السرطانية.

كما أكدت الدكتورة ليندا جاد الحق، المختصة بالتغذية العلاجية، أن الأمر يزداد سوءًا عند وضع دهون على الفحم، موضحة أن الفحم يتفاعل مع الدهون وينتج المواد التي تقلل من فوائد اللحم وأيضا تحفز الخلايا السرطانية.

ولكن هذا لا يعني أن عملية الشواء نفسها خطيرة، لكن يجب اتباع بعض الضوابط التي تحقق أقصى استفادة من اللحم وتجنبنا أي مخاطر تتعلق بعملية الشواء، وهي: