تحذير.. هذه الأطعمة قد تُسبّب تجلّط الدم

يُحذّر عادةً ما من تناول بعض الأطعمة بكمّيات كبيرة لِما تُسبّبه من خطر على الشرايين وصحّة القلب وقد تُسبّب تجلّط أو تخثر الدم لاحتوائها على نسبة عالية من الكوليسترول. إليكم أبرزها:

الوجبات السّريعة

تُعتبر من أكثر أنواع الوجبات استهلاكاً على الرّغم من الأضرار الصحّية المتنوّعة التي قد تُسبّبها وأبرزها تجلّط الدم ومشاكل القلب والشرايين؛ وهذا يعود إلى احتواء الوجبات السّريعة على كمّياتٍ كبيرةٍ من الكوليسترول والدّهون.



الزبدة

إنّ المواد الغذائيّة التي تحتوي على الزبدة وكذلك الاستهلاك المُباشر للزبدة يُعتبر مصدراً رئيساً للكوليسترول؛ حيث يحتوي 100 غرام من الزبدة على 215 ملغم من الكوليسترول كما تحتوي الملعقة الواحدة من الزّبدة على 30 ملغم من الكوليسترول.

منتجات الألبان والأجبان

تُعدّ هذه المنتجات مصدراً طبيعياً غنياً بالكالسيوم والفيتامينات ولكنّ بعض الأنواع منها قد يحتوي على نسبةٍ مُرتفعةٍ من الكوليسترول لذلك يُنصح بتناولها بحذر واستهلاك كمّيةٍ مُحدّدة منها. ومن أكثر أنواع الأجبان التي تحتوي على الكوليسترول الغرويار والشيدر ومعظم الأجبان الصفراء.

صفار البيض

من أكثر العناصر الغذائيّة التي تحتوي على الكوليسترول؛ حيث تحتوي البيضة الواحدة على 212 ملغم من الكوليسترول منهم 210 ملغم من صفار البيض أي حوالي 70 في المئة من النّسبة المُحدّدة للاستهلاك اليومي من الكوليسترول.

اللحوم والدّجاج

تُعتبر مصادر مُفيدة لتزويد الجسم بالبروتينات ولكن يُنصح بتناولها باعتدال، إذ أنّها تحتوي على نسبٍ غير قليلة من الكوليسترول، خصوصاً اللحوم الحمراء ولحم الخنزير.

الأطعمة المقليّة

يُمكن أن يُسبّب الاستهلاك المفرط للمقالي وخصوصاً البطاطا المقليّة تجلّط الدم؛ وذلك نتيجة الزّيوت المُستخدمة وارتفاع حرارتها، غير أنّ البطاطا المقليّة بشكلٍ خاص تحتوي على كمّيةٍ كبيرةٍ من الدّهون غير الصحّية.

الحلويات

إنّ الإفراط في تناول الحلويات يؤدّي إلى إدخال كمّيةٍ كبيرةٍ من السكر إلى الجسم؛ ما قد يُساهم في ارتفاع في ضغط الدم ونسبة الدّهون في الدم، ممّا يُشكّل خطورةً مُباشرةً على مرضى القلب وقد يزيد ذلك من احتمال الإصابة بتجلّط الدم.