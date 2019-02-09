فوائد عصير النعناع والليمون كثيرة.. ستذهلكم!

يُعتبرعصير النعناع والليمون من انواع المشروبات الشائعة، نظراً لمذاقه الشهي من جهة، وفوائده الصحيّة العديدة من جهة أخرى. تعرفوا الى أبرز مزايا هذا الخليط:

يساهم في الحدّ من الإصابة بحالات عسر الهضم

يساعد على علاج قرحة المعدة وتسكين أوجاعها

ضروري لتقوية عضلة القلب وتنشيط الدورة الدموية

من الوسائل الأساسية للتخلّص من رائحة الفم الكريهة

يمنح الشعور بالاسترخاء ويساعد على تهدئة الأعصاب

يعزز قدرة الجسم على حرق الدهون وإنقاص الوزن وتطهير الجسم من السموم

لإعداد عصير الليمون بالنعناع المثلج المنعش واللذيذ، لا بدّ من إتباع هذه الخطوات:

المكوّنات المطلوبة:

4 حبات من الليمون المقشر

ليتر من الماء المثلج

أوراق من النعناع الأخضر

كمية من السكر حسب الرغبة

كمية من مكعبّات الثلج

طريقة التحضير: