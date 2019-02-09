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صحة

فوائد عصير النعناع والليمون كثيرة.. ستذهلكم!

المصدر: وكالات 0

يُعتبرعصير النعناع والليمون من انواع المشروبات الشائعة، نظراً لمذاقه الشهي من جهة، وفوائده الصحيّة العديدة من جهة أخرى. تعرفوا الى أبرز مزايا هذا الخليط:

  • يساهم في الحدّ من الإصابة بحالات عسر الهضم
  • يساعد على علاج قرحة المعدة وتسكين أوجاعها
  • ضروري لتقوية عضلة القلب وتنشيط الدورة الدموية
  • من الوسائل الأساسية للتخلّص من رائحة الفم الكريهة
  • يمنح الشعور بالاسترخاء ويساعد على تهدئة الأعصاب
  • يعزز قدرة الجسم على حرق الدهون وإنقاص الوزن وتطهير الجسم من السموم

لإعداد عصير الليمون بالنعناع المثلج المنعش واللذيذ، لا بدّ من إتباع هذه الخطوات:

المكوّنات المطلوبة:

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  • 4 حبات من الليمون المقشر
  • ليتر من الماء المثلج
  • أوراق من النعناع الأخضر
  • كمية من السكر حسب الرغبة
  • كمية من مكعبّات الثلج

طريقة التحضير:

  • كخطوة أوليّة يجب غسل الليمون جيداً وتقطيعه إلى عدّة شرائح.
  • بعدها لا بدّ من وضع السكر، والماء، والليمون بالإضافة إلى النعناع في داخل الخلاط الكهربائي، ومزج كلّ هذه المكونات بشكل جيّد.
  • بعد الحصول على خليط متجانس، من المهم تصفية العصير، ثم إضافة مكعبات الثلج إليه.
  • بعد ذلك يمكن تقديم عصير الليمون بالنعناع البارد مع تزيينه بالقليل من شرائح الليمون وبعض أوراق النعناع بوضعها على الوجه.
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