فوائد عصير النعناع والليمون كثيرة.. ستذهلكم!

يُعتبرعصير النعناع والليمون من انواع المشروبات الشائعة، نظراً لمذاقه الشهي من جهة، وفوائده الصحيّة العديدة من جهة أخرى. تعرفوا الى أبرز مزايا هذا الخليط:
- يساهم في الحدّ من الإصابة بحالات عسر الهضم
- يساعد على علاج قرحة المعدة وتسكين أوجاعها
- ضروري لتقوية عضلة القلب وتنشيط الدورة الدموية
- من الوسائل الأساسية للتخلّص من رائحة الفم الكريهة
- يمنح الشعور بالاسترخاء ويساعد على تهدئة الأعصاب
- يعزز قدرة الجسم على حرق الدهون وإنقاص الوزن وتطهير الجسم من السموم
لإعداد عصير الليمون بالنعناع المثلج المنعش واللذيذ، لا بدّ من إتباع هذه الخطوات:
المكوّنات المطلوبة:
- 4 حبات من الليمون المقشر
- ليتر من الماء المثلج
- أوراق من النعناع الأخضر
- كمية من السكر حسب الرغبة
- كمية من مكعبّات الثلج
طريقة التحضير:
- كخطوة أوليّة يجب غسل الليمون جيداً وتقطيعه إلى عدّة شرائح.
- بعدها لا بدّ من وضع السكر، والماء، والليمون بالإضافة إلى النعناع في داخل الخلاط الكهربائي، ومزج كلّ هذه المكونات بشكل جيّد.
- بعد الحصول على خليط متجانس، من المهم تصفية العصير، ثم إضافة مكعبات الثلج إليه.
- بعد ذلك يمكن تقديم عصير الليمون بالنعناع البارد مع تزيينه بالقليل من شرائح الليمون وبعض أوراق النعناع بوضعها على الوجه.