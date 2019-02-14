لعشاق الشاروما.. الفضل لهذا الرجل!

تُعتبر الشاورما من بين الأطباق التي يعشقها الجميع. واشتهرت الشاورما في عدد كبير من البلدان، ولكن بأشكال مختلفة، فعلى نار هادئة تشوى، ومع الخبز وبعض صلصة الثوم تقدم، والجميع يعشقها. ماذا عن أصلها؟

يقال إن الأتراك حضروها، وأطلقوا عليها اسم “سِفِرِم” (ceverem)، أي دوران السيخ على النار.

ومن أشهر من أخذ الشاورما إلى العالم رجل تركي يدعى قدير نورمان، هاجر إلى ألمانيا عام 1973، وكان يبيع شرائح اللحم أمام محطة حديقة الحيوان في برلين، وهناك تطورت الشاورما ليصبح اسمها الدونير، بحسب تقرير لـ”CNN”.

ولا يمكن الخلط بين الشاورما وأطباق أخرى مشابهة، فهناك الجيروس في اليونان، والترنا في أرمينيا.

أما العرب، فلهم الدور الأكبر في نشرها حول العالم، فلا يمكن أن تدخل أي مطعم عربي في أي بلد إلا وتجد لديه شطيرة الشاورما اللذيذة.