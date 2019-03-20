شرب الشاي أو القهوة ساخنين.. أخطر مما تتوقع

كشفت دراسة حديثة أن شرب الشاي أو القهوة الساخنين، قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان بأكثر من الضعف.

وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون الشاي بانتظام عند درجة حرارة 60 درجة مئوية (140 درجة فهرنهايت) أو أعلى يزداد خطر إصابتهم بسرطان المريء.

لكن شرب فنجان من الشاي أو القهوة الساخن بعد أن يكون قد برد قليلاً يُعتبر أفضل صحياً.

وقد نُشرت الدراسة في “المجلة الدولية للسرطان”، وكانت تتمحور حول عادات الشرب لدى الأشخاص الذين أعمارهم بين 40 و70 عاماً.

وقد توصل الباحثون إلى هذه النتيجة بعد متابعة 5045 شخصا لمدة 10 سنوات.

وأثناء المتابعة، تم تحديد 317 حالة جديدة من سرطان المريء.

وقارن الباحثون بين من شرب أقل من 700 ميليلتر من الشاي يومياً بدرجة تقل عن 60 درجة مئوية، ومن شرب 700 ميليلتر يومياً أو أكثر في درجة حرارة 60 درجة مئوية أو أعلى. وتبيّن أن شرب المشروب ساخناً جداً ارتبط بزيادة نسبتها 90% من الإصابة بسرطان المريء.

يذكر أن أغلب المشاركين في الدراسة أكدوا أنهم يستمتعون بالقهوة والشاي الساخنين.

وتنصح جمعية السرطان الأميركية بالانتظار حتى تبرد المشروبات الساخنة قبل شربها لتفادي المخاطر الصحية المختلفة.