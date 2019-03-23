إذا شعرتم بهذه الأعراض فأنتم تعانون من فقر الدم!

الأنيميا anemia أو فقر الدم الناتج عن النقص في عنصر الحديد هو نوع شائع من أنواع فقر الدم، وفي هذه الحالة يكون الدم مفتقراً إلى الكمية الكافية من الكريات الحمراء التي تقوم مهمتها على نقل الأوكسيجين إلى كافة خلايا الجسم وأنسجته.

يصاب الجسم بالأنيميا إذا كان غير قادر على إنتاج مادة الهيموغلوبين بشكل كافٍ، وهذه المادة هي جزء من كريات الدم الحمراء، تعطيها اللون الأحمر وتساعدها في نقل الأوكسيجين إلى خلايا الجسم. وهذا الضعف في إنتاج الهيموغلوبين يكون غالباً ناتجاً عن النقص في معدّل الحديد في الجسم.



وهذا يعني أن الشخص المصاب بالأنيميا لا يحصل على كميات كافية من عنصر الحديد من خلال الغذاء، أو أنه قد خسر كمية كبيرة من الدماء بسبب نزيف أو عملية جراحية أو بسبب الحيض عند النساء إذا كان غزيراً أو بسبب الحمل حيث لا يكفي مخزون الحديد حاجة الأم والجنين في الوقت عينه أو بسبب عدم قدرة الجسم على امتصاص الحديد نتيجة خلل في عمل الإمعاء.

وتختلف أعراض الأنيميا بحسب درجة المرض، فقد لا يشعر المريض بأي أعراض اذا كان فقر الدم في مراحله الأولى. أما في حالة فقر الدم المتقدّم فالأعراض تكون على الشكل التالي:

الإجهاد العام

نتيجة قلة كمية الأوكسيجين في الجسم، ويرافق ذلك أيضاً الصعوبة في التنفّس في بعض الأحيان إضافة إلى الشعور الدائم بالتعب والإرهاق عند القيام بأي نوع من النشاطات. يضاف إلى ذلك أيضاً البرودة الدائمة في اليدين والقدمين، نوبات الصداع والدوار وعدم القدرة على التركيز.

أعراض ظاهرة

المصاب بفقر الدم يعاني من شحوب في البشرة، البرودة الدائمة في الأطراف العلوية والسفلى أي اليدين والقدمين، إضافة إلى بعض المشاكل الجمالية مثل تقصّف الأظافر وتكسّرها كما أنها لا تطول بسرعة، إضافة إلى ضعف الشعر وتساقطه بشكل غير مبرر.

اضطرابات الطعام

عدم الرغبة في تناول الطعام والفقدان التام أو الجزئي للشهية هو من الأعراض التي يعاني منها المصاب بالأنيميا، وممكن أن ترافقها خسارة الوزن غير المبررة أيضاً، والشعور بالاكتئاب والتوتّر بسبب خفقان القلب السريع الذي يتسبب به فقر الدم أيضاً.