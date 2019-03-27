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صحة

بكتيريا خطيرة.. هل من ارتباط بين اللحوم الصناعية والسرطان؟

المصدر: وكالات 0

كشفت دراسة أجراها مركز الاستشارات العلمية “Campden” عن خطر المواد الكيميائية الموجودة في اللحوم الصناعية المعالجة وارتباطها الوثيق بالسرطان.

وتحتوي العديد من اللحوم الموجودة على رفوف متاجر السوبر ماركت على مادة حافظة قوية من المفترض أن تقتل بكتيريا “بوتولينوم”، وتُسمى النتريت. ويمكن لهذه المادة أن تسبب التسمم الغذائي.
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ومع ذلك، كشفت الدراسة التي أُجريت لصالح جمعية معالجة اللحوم البريطانية، أن النتريت لا يهاجم هذه البكتيريا.

وتقوم بعض العلامات التجارية بإنتاج لحم مقدد ونقانق، باستخدام عمليات المعالجة التقليدية من دون الحاجة إلى المواد الكيميائية المثيرة للجدل.

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ولكن شركات الأغذية الأخرى تستخدم النتريت، الذي يحافظ على اللون الوردي للحوم، ما يجذب حجمًا أكبر من المستهلكين.

والجدير بالذكر أن هذه الدراسة أجريت عام 2015 بدعم من منظمة الصحة العالمية، ووجدت و”لأول مرة” أن اللحوم المعالجة بالنتريت ترتبط بالسرطان.

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