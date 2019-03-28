لإبعاد التعب والدوخة.. هذا العنصر هام جدًا!

يخزّن الجسم ربع كمية الحديد التي توجد به لأوقات الشدة التي تنخفض فيها مستويات هذا المعدن الهام. كما أن الجسم لا يمتص كل الحديد الذي تأكله، فهو يستطيع امتصاص 20 بالمئة فقط من الحديد الحيواني، وما بين 5 و20 بالمئة من الحديد النباتي، ويساعد فيتامين “سي” على تحسين الامتصاص.

لذلك من الهام تناول ما يكفي من الأطعمة الغذنية بهذا المعدن للحصول على الفوائد التالية:

