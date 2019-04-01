هل تتناولون اللحوم الحمراء؟.. إليكم ما تفعله بأجسامكم

كشفت دراسة حديثة أن اللحوم الحمراء، فضلا عن الأضرار المعروفة لكثرة تناولها، تزيد من خطر الموت المبكر. وبحسب الدراسة فإنّ خطراً مميتاً يكمن في تناول اللحوم الحمراء، حيث أنّ تناول كميات صغيرة منها يومياً، يسبب زيادة في خطر الموت المبكر.

وتوصل العلماء إلى تلك النتائج بعد أن حللوا خلال 17 سنة بيانات 96 ألف شخص، يتناولون اللحوم الحمراء. وقسم الباحثون المشتركين في الدراسة إلى خمس مجموعات على أساس كمية اللحوم التي يتناولونها في اليوم، وخلال فترة الدراسة، توفي 7961 من المشتركين في الدراسة لأسباب مختلفة.

وخلص الباحثون إلى أن نسبة الوفيات بين الذين لا يتناولون اللحوم الحمراء مطلقا أقل بكثير منها بين الذين يتناولونها، وأن الذين يفرطون في تناولها كانت نسبة إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية عالية جدا وتسببت بوفاتهم.

الجدير ذكره أنّ اللحوم الحمراء ومنتجاتها أُدرجت سابقاً ضمن قائمة المواد الغذائية المسرطنة. لذا، ينصح الأطباء دائماً بالتخلي عن تناولها أو التقليل من الكمية التي يتناولها الشخص في اليوم قدر الإمكان. ولكن نتائج هذه الدراسة أظهرت أنه حتى تناول كمية صغيرة منها يشكل خطورة على الصحة.