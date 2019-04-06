هل من الصحيّ شرب الماء والليمون على الريق؟

نسمع دائماً عن فوائد الليمون للجسم بسبب وجود نسبة كبيرة من الفيتامين C به وعدد من العناصر الأساسية للجسم، ويشرب العديد من الأشخاص الماء والليمون على الريق بهدف دعم عملية انقاص الوزن.

قد يمتلك هذا المشروب الصباحي الكثير من الفوائد، ولكن هناك أيضاً بعض الأضرار الناتجة عن شربه على الريق والتي يجب أن تعرفيها.

– لنتحدث في البداية عن فوائد شرب الماء والليمون على الريق، إذ سيعمل هذا المشروب على تحسين عملية الهضم خلال اليوم مع تناول الوجبات.

– يُعزز شرب الليمون والماء مع أول ساعات الصباح جهاز المناعة في الجسم، لحماية نفسك من الأمراض المتعددة وخصوصاً الإنفلونزا.

– يُرطب هذا المشروب الجسم مع بداية اليوم، ويساعد الجسم في امتصاص الحديد من المواد الغذائية التي يتم تناولها في الوجبات. كما ويعمل على تنظيف الفم من الباكتيريا ويخلصك من رائحة الفم المزعجة.

– مع شرب الليمون والماء على الريق تدعمين جمال بشرتك وتحافظين على اشراقها، مع حمايتها من المشاكل والشوائب التي قد تتعرض لها.

– ومن أهم فوائد هذا المشروب أنه يسرع عملية الأيض في الجسم وحرق الدهون، من هنا سيُساهم أيضاً في فقدان الوزن والتخلص من الكيلوغرامات الزائدة خصوصاً إذا كنت تتبعين حمية غذائية.

– وصولاً لأضراره فمع شربه قد تزيد حموضة المعدة، لذا على من يُعاني من مشاكل أو من قرحة في المعدة الإمتناع عن شرب الليمون والماء على الريق.

– يسبب هذا المشروب على الريق بضعف الأسنان ويجعلها حساسة، إذ سيشعر الشخص بلمعان أسنانه أكثر.

– من أضرار شرب الليمون والماء على الريق أيضاً انه سيشعرك بجفاف الحلق أثناء النهار، لذا من المفضل شربه بين الوجبات.

– انتبهوا من قشر الليمون في الساعات الأولى من اليوم، وذلك لأنه يعمل على نمو وتكاثر الحصى في الكلى والمجاري البولية.